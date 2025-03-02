Центральная Африка: уход французов открывает региону новые возможности

Турки перехватывают контроль над бывшей французской военной базой на востоке Чада На днях выведены последние военные базы Франции с половины африканского континента – из Западной и Центральной Африки, в частности из Республики Чад и из Сенегала.
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