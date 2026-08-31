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Урал на старте парламентской кампании – 2026: политическая конфигурация, тренды, прогноз

Урал на старте парламентской кампании – 2026: политическая конфигурация, тренды, прогноз

Внутриполитическая ситуация в Уральском федеральном округе на старте активной фазы парламентской кампании – 2026 характеризуется более выраженными факторами устойчивости, чем на аналогичном этапе подготовки к думским выборам 2021 года.

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