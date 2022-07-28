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Керлингистка Сидорова: «В 13 лет была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травмы. Прошло почти 20 лет, любовь к нему лишь усиливается благодаря Дмитрию Соловьеву»

Российская керлингистка Анна Сидорова рассказала об увлечении фигурным катанием. Ранее Сидорова провела тренировку по керлингу вместе с фигуристками Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.

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