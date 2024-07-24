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Появились кадры с первыми секундами после взрыва машины на севере Москвы

В Сети появились кадры с первыми секундами после взрыва автомобиля на севере Москвы. Видео, снятое с балкона одного из расположенных рядом с местом происшествия жилых домов, публикует Telegram-канал Shot.

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