Появились кадры с первыми секундами после взрыва машины на севере Москвы

В Сети появились кадры с первыми секундами после взрыва автомобиля на севере Москвы. Видео, снятое с балкона одного из расположенных рядом с местом происшествия жилых домов, публикует Telegram-канал Shot.
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