Татьяна Монтян: МУС расследует военные преступления Израиля: скандал или правосудие?

Прокуроры Международного уголовного суда снова проявили прыть не в правильном направлении. История с планами МУС выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и начальника штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви набирает обороты.
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