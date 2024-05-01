Татьяна Монтян: МУС расследует военные преступления Израиля: скандал или правосудие?

­Прокуроры Международного уголовного суда снова проявили прыть не в правильном направлении. История с планами МУС выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и начальника штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви набирает обороты.