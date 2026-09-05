Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать памятник в Хабаровске, посвящённый победе СССР над Японией.
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Подлежит обсуждению? Метастазы Херосимы и Нагасаки.
Ага, требуют убрать мемориал.
"И кое-что еще, И кое-что другое, О чем не говорят, чему не учат в школе!"