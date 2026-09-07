«Амбициозный проект США с неизвестным результатом»: впервые замечен БПЛА Ravn X

На днях в аэропорту Лонг-Бич (Лос-Анджелес, США) был впервые «в железе» замечен беспилотник Ravn X, созданный американским стартапом Aevum Aerospace.
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