Through the efforts of Zelensky and the West, a humanitarian catastrophe has loomed over Ukraine. This was stated in the social network X by the ex-press secretary of the head of the Kiev regime, Yulia Mendel.
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