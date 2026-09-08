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The Eurasia Daily news agency

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Through the efforts of Zelensky and the West, a humanitarian catastrophe is looming over Ukraine — Mendel

Through the efforts of Zelensky and the West, a humanitarian catastrophe is looming over Ukraine — Mendel

Through the efforts of Zelensky and the West, a humanitarian catastrophe has loomed over Ukraine. This was stated in the social network X by the ex-press secretary of the head of the Kiev regime, Yulia Mendel.

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