Игровые ПК Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 преждевременно выставлены на продажу по цене $7,539 и $4,399 в розничном магазине

Преждевременные объявления немецкого ритейлера Otto.de (Credit: Videocardz) содержат информацию о предстоящих моделях Predator Orion 7000 от Acer, включая RTX 5090 и RTX 5080 по цене 7539 и 4399 долларов США, соответственно.
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