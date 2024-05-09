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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение кажется неправильным. Поэтому это поражение еще более горькое»

Мюнхенский клуб завершил выступления в турнире, проиграв «Реалу» в ответном матче полуфинала (1:2, первая игра – 2:2).

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