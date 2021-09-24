Автомобиль сбил лося на севере КАД в Петербурге

Водителям приходилось объезжать умирающее животное. Вечером 24 сентября на участке кольцевой автодороги в Курортном районе Петербурга произошло ДТП — лось выскочил на проезжу часть и попытался перебежать дорогу, однако угодил под колеса автомобиля.