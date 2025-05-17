Александр Коц: Пять требований России или переговоры с позиции силы

Пять требований России или переговоры с позиции силыУж не знаю, чем таким были подкреплены наши требования, что украинская делегация не встала и не хлопнула дверью, но очевидно, что это не первый Стамбул, который больше походил на Хасавюрт.
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