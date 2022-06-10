Сгорела до тла: пожар уничтожил легковушку в уссурийском селе

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано сразу четыре возгорания автомобилей. В уссурийском селе пожар произошел в середине дня, однако спасти транспорт не удалось, к моменту прибытия спасателей автомобиль был уже весь охвачен огнем, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.