Сгорела до тла: пожар уничтожил легковушку в уссурийском селе

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировано сразу четыре возгорания автомобилей. В уссурийском селе пожар произошел в середине дня, однако спасти транспорт не удалось, к моменту прибытия спасателей автомобиль был уже весь охвачен огнем, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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