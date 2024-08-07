Посол Антонов возмутился реакцией США на атаки ВСУ Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Публичные заявления властей США после провокационной выходки киевских боевиков на территории РФ возмутительны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в четверг, 8 августа.
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