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Посол Антонов возмутился реакцией США на атаки ВСУ Курской области

Посол Антонов возмутился реакцией США на атаки ВСУ Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Публичные заявления властей США после провокационной выходки киевских боевиков на территории РФ возмутительны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в четверг, 8 августа.

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