inkazan

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    В СССР все работали и никаких задолжностей не было и никто не имел права выселить человека из его единственного жилья...Сирота казанская ...
  • Михаил Каламит
    А что это даст университету, кроме того, что ремонт обсерваторий будет обходиться в разы дороже?Обсерватории КФУ ...
  • Карп Савельевич Якин
    в Балтасях полиция вообще живет в магазинах Светофор и Ан намКазанцы обвинили ...

Некоторые штрафы с камер разрешат не платить

Некоторые штрафы с камер разрешат не платить

За прошлый год сотрудники региональных структур проверяли законность применения дорожных камер. Выяснилось, что ряд регионов имеет устройства, которые установили «за пределами мест концентрации ДТП», однако это противоречит условиям их монтажа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх