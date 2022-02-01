Некоторые штрафы с камер разрешат не платить

За прошлый год сотрудники региональных структур проверяли законность применения дорожных камер. Выяснилось, что ряд регионов имеет устройства, которые установили «за пределами мест концентрации ДТП», однако это противоречит условиям их монтажа.
За прошлый год сотрудники региональных структур проверяли законность применения дорожных камер. Выяснилось, что ряд регионов имеет устройства, которые установили «за пределами мест концентрации ДТП», однако это противоречит условиям их монтажа.
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