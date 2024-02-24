Цены на новостройки в Китае за январь упали еще на 0,3%

В январе цены на новое жилье в Китае продолжили снижаться, упав на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на усилия правительства в стимулировании спроса на недвижимость, сообщает агентство Reuters.
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