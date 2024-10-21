В части Крыма отключат воду в понедельник

Несколько районов Крыма частично остались без водоснабжения в начале недели. По данным ГУП РК «Вода Крыма» 21 октября воды не будет из-за аварийно-ремонтных работ на сетях водовода в Симферополе, Керчи, Бахчисарае, Джанкое и Феодосии.