В части Крыма отключат воду в понедельник

Несколько районов Крыма частично остались без водоснабжения в начале недели. По данным ГУП РК «Вода Крыма» 21 октября воды не будет из-за аварийно-ремонтных работ на сетях водовода в Симферополе, Керчи, Бахчисарае, Джанкое и Феодосии.
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