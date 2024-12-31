На Западе признались, что произошло после нападения ВСУ на Курскую область

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского.3747 прочтений 3 дня назад Агентство Associated Press сообщает в своем материале, что украинские и западные чиновники опасаются ослабления линии фронта на всем протяжении из-за ставки Киева на удержание любой ценой плацдарма в Курской области.