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На Западе признались, что произошло после нападения ВСУ на Курскую область

На Западе признались, что произошло после нападения ВСУ на Курскую область

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского.3747 прочтений 3 дня назад Агентство Associated Press сообщает в своем материале, что украинские и западные чиновники опасаются ослабления линии фронта на всем протяжении из-за ставки Киева на удержание любой ценой плацдарма в Курской области.

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