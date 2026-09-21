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7.10 Апулия встречается с Петербургом: Флориано Пеллегрино приготовит ужин в Drevå

7.10 Апулия встречается с Петербургом: Флориано Пеллегрино приготовит ужин в Drevå

7 октября в ресторане Drevå пройдет ужин с итальянским шефом Флориано Пеллегрино — создателем ресторана и гастрономического проекта BROS’ в Апулии.

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