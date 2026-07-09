Власти вернулись к идее о годовой отсрочке на взыскание долгов приставами

Правительство вновь рассматривает законопроект Минюста, который запрещает кредиторам подключать приставов к взысканию плохих долгов граждан в течение года — рынок называет инициативу разрушительной, эксперты ждут поблажек для должников.
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