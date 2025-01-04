Скончался почетный гражданин Пудожского района

Вчера не стало Бориса Павловича Фофанова В пятницу, 3 января, на 93-м году жизни скончался Борис Павлович Фофанов, заслуженный работник культуры Карельской АССР, ветеран труда, отличник кинематографии СССР, почетный кинематографист России почетный гражданин Пудожского муниципального района.
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