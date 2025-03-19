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Изо рта. Нефролог Шило рассказал, как по запаху заподозрить болезнь почек

Изо рта. Нефролог Шило рассказал, как по запаху заподозрить болезнь почек

На начальных этапах заболевания почек симптомы могут отсутствовать или быть неявными. Постепенно у пациента могут проявляться такие неспецифические признаки как усталость, временные отеки на лице или конечностях.

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