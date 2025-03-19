Изо рта. Нефролог Шило рассказал, как по запаху заподозрить болезнь почек

На начальных этапах заболевания почек симптомы могут отсутствовать или быть неявными. Постепенно у пациента могут проявляться такие неспецифические признаки как усталость, временные отеки на лице или конечностях.
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