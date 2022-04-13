В этом году уровень безработицы в РФ может достигнуть 5,7–7,5%

Гендиректор HeadHunter спрогнозировал безработицу в 5,7–7,5% в этом году. Как считает генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков, в текущем году в Российской Федерации может достигнуть примерно 5,7–7,5%, то есть уровня кризисного 2009 года.