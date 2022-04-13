Daily Moscow

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Их не выгонять надо а сажать и надолго и с полной конфискацией еще к ним рыжего добавить.При сохранении са...
  • Володя
    если выгнать из России кудрина, наебулину и силуанова- справимся за пол годаПри сохранении са...
  • Елена Максимова
    Очередное вранье! Кто хочет работать работает, кто не хочет ищет халяву в виде пособий по безработице. Я бы их вообще...В этом году урове...

В этом году уровень безработицы в РФ может достигнуть 5,7–7,5%

Гендиректор HeadHunter спрогнозировал безработицу в 5,7–7,5% в этом году. Как считает генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков, в текущем году в Российской Федерации может достигнуть примерно 5,7–7,5%, то есть уровня кризисного 2009 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх