Жара в сентябре: синоптики ошарашили прогнозом на начало осени Юлия ЧелкановаС приходом сентября, как правило, россияне готовятся к смене сезонов, ожидая традиционного похолодания и первых осенних дождей.
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