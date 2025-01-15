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Изменение стратегий бизнеса: фокус на маркетинг и эффективность

Изменение стратегий бизнеса: фокус на маркетинг и эффективность

В 2024 году значительная часть компаний пересмотрела свои подходы к ведению бизнеса. Исследование показало, что около 31% руководителей приняли решение изменить стратегию своей организации, уделив особое внимание усилению маркетинговых и рекламных усилий.

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