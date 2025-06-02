Атака на аэродромы России вскрыла страшное: Операцию готовили у нас под носом? Кнутов объяснил

люди, давайте потребуем от правителсьтва и Путина вернуть обязательное присутствие гбэшников во всех рабочих коллективах!

Maxim

Посты ДПС надо оборуд. рентгенами для фуры, как - на таможне.. Только - текущих гайцов - в участковые: их интеллекта - не хватит..