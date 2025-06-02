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Царьград

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Атака на аэродромы России вскрыла страшное: Операцию готовили у нас под носом? Кнутов объяснил

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Комментарии
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Амара Карпова
Боже это позор🤮
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1 д.
ДР
Донбасс РОдной
люди, давайте потребуем от правителсьтва и Путина вернуть обязательное присутствие гбэшников во всех рабочих коллективах!
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1 д.
Maxim
Посты ДПС надо оборуд. рентгенами для фуры, как - на таможне.. Только - текущих гайцов - в участковые: их интеллекта - не хватит..
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23 час.
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