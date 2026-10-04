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Воронежские новости

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В Воронежской области отменили режим опасности из-за дронов

В Воронежской области отменили режим опасности из-за дронов

За ночь в небе над регионом сбили 12 дронов. К счастью, пострадавших нет. Согласно предварительным данным, обломки падающего беспилотника повредили линию электропередач в одном из населенных пунктов области.

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