Воробьев рассказал, что могут построить на месте «Крокус Сити Холла»

По словам главы региона, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником.<strong>Для территории, где расположен подвергшийся террористической атаке концертный зал «Крокус Сити Холл», подготовлена концепция благоустройства, <a href="https://www.
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