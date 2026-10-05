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Царьград

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СК России возбудил дело о жестоком обращении с детьми в лагере

СК России возбудил дело о жестоком обращении с детьми в лагере

В Самарской области возбуждено дело после видео с избиением детей в лагере Сызрани. Следственный комитет и его председатель Александр Бастрыкин расследуют инцидент.

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