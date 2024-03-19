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Чешские СМИ: Запад проиграл раньше, чем Украина

Чешские СМИ: Запад проиграл раньше, чем Украина

Отталкиваясь от России и ее огромных союзников, Запад сам оказался в изоляции и меньшинстве. Вызывающее поведение партнеров по антироссийской коалиции говорит о том, что они, наконец, осознали свое положение.

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