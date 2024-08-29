ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА: УЧЁНЫЕ РАСКРЫЛИ, ПОЧЕМУ ТАМ ПРОПАДАЮТ СУДА И САМОЛЁТЫ

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА: УЧЁНЫЕ РАСКРЫЛИ, ПОЧЕМУ ТАМ ПРОПАДАЮТ СУДА И САМОЛЁТЫ

АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Бермудский треугольник – загадочный район между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, где за последние 100 лет, как уверяют конспирологи, исчезли или затонули около 75 самолётов и сотни судов.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Как можно было  обойтись без эпиграфа ? &quot;Говорил, ломая руки, краснобай и баламут // о бессилиии науки перед тайною Бермуд ?&quot; (ВСВ ).
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