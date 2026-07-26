Путин подписал закон, позволяющий обучать ИИ на объектах авторского права

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав.
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