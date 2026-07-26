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Аргументы и Факты

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Путин подписал закон, позволяющий обучать ИИ на объектах авторского права

Путин подписал закон, позволяющий обучать ИИ на объектах авторского права

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав.

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