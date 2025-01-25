Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко

Николай Кузнецов

Да я и не считаю, что там жизнь лучше, страна ведь стократно беднее России. Просто сравниваю с тем местечком, где я живу и с городком в Белоруссии, где был и живут мои родичи. Там все почти сохранилось и даже прогресс есть. А в моем городке процентов ДВАДЦАТЬ от прежнего осталось, если не 15. Сука!!!!! Нет слов, одни мысли и те матерные😡. Для объективности - за последние пяток лет стало чуть получше, но только за счет благоустройства. Но это косметические улучшения, где рабочие места, вот что в первую очередь важно