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Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко

Выборы в Белоруссии обернутся большой войной для России: кто метит на место Лукашенко

БлокнотРУ 26 января в Белоруссии пройдут выборы президента. Кандидатов пять, включая Александра Лукашенко.

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Комментарии
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Анна Эржибова
Таки я про то,тихановская воообще что-то объявила себя &quot;президентом&quot; БР и свалила за бугор,интересно мужика её выпустили из тюрьмы?
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1 час.
Николай Кузнецов
Как ни странно, но женщины во власти обычно проявляют себя за последние десятилетия не с лучшей стороны, какую ни возьми.  Может потому, что проходят во власть самые беспринципные😞
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1 час.
Николай Кузнецов
Да я и не считаю, что там жизнь лучше, страна ведь стократно беднее России. Просто сравниваю с тем местечком, где я живу и с городком в Белоруссии, где был и живут мои родичи. Там все почти сохранилось и даже прогресс есть. А в моем городке процентов ДВАДЦАТЬ от прежнего осталось, если не 15. Сука!!!!! Нет слов, одни мысли и те матерные😡. Для объективности - за последние пяток лет стало чуть получше, но только за счет благоустройства. Но это косметические улучшения, где рабочие места, вот что в первую очередь важно
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1 час.

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