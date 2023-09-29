Власти Николаева заявили о повреждении взрывом объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект получил повреждения в городе Николаев на юге Украины. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
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