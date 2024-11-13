Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился четвертый месяц подряд

Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился на фоне его ослабления в Китае Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть, пересмотрев в ноябрьском отчете данные как по 2024-му, так и по следующему году.