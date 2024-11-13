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Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился четвертый месяц подряд

Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился четвертый месяц подряд

Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился на фоне его ослабления в Китае Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть, пересмотрев в ноябрьском отчете данные как по 2024-му, так и по следующему году.

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