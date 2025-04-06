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Царьград

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"Пашинян сбежит в Америку или Турцию". Жириновский предсказал смену власти в Армении

"Пашинян сбежит в Америку или Турцию". Жириновский предсказал смену власти в Армении

Владимир Жириновский известен как пророк. Он предсказал многие события задолго до того, как они произошли.

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