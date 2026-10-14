Андрей Рюмин подчеркнул важность системного и доказательного мышления

Системы накопления энергии и технология постоянного тока являются наиболее перспективными направлениями развития энергетической отрасли.
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