При обысках у ставропольского чиновника нашли валюту на сотни миллионов

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на информированные источники сообщает, что во время обысков у директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства экономического развития России Игоря Храновского была изъята валюта на сотни миллионов рублей, а также несколько автомобилей .