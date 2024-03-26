При обысках у ставропольского чиновника нашли валюту на сотни миллионов

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на информированные источники сообщает, что во время обысков у директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства экономического развития России Игоря Храновского была изъята валюта на сотни миллионов рублей, а также несколько автомобилей .
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