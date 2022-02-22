«Реал» и «Барселона» обеспокоены травмами Холанда. Форвард пропустил 14 матчей сезона из-за них

«Реал» и «Барселона» обеспокоены из-за травматичности Эрлинга Холанда. Испанские клубы, проявляющие наибольший интерес к форварду дортмундской «Боруссии», смущают участившиеся повреждения норвежца, утверждает El Chiringuito.
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