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В Неваде нашли крупнейшее месторождение вольфрама на $152 млрд

В Неваде нашли крупнейшее месторождение вольфрама на $152 млрд. Но NASA мешает его разрабатывать В американском штате Невада обнаружено предположительно крупнейшее в стране месторождение вольфрама.

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