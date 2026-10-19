Шри-Ланка: Представители метеорологии сообщили, что после 13:00 (07:30 по Гринвичу) 20 октября из-за атмосферных возмущений во многих районах острова, особенно в некоторых частях северной, северо-центральной, центральной и Ува провинций, а также в районе Тринкомали восточной провинции ожидаются проливные дожди и грозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым