Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что делать с укрАинсками "аллеями славы"?

Что делать с укрАинсками "аллеями славы"?

Между прочим, очень хороший вопрос, который требует умного решения. Так как мы не бабуины, чтоб соревноваться с укронациками в плясках на костях, то необходимо элегантное и циничное решение, чтоб полностью искоренить украинство.

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Комментарии
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СК
Сергей Кушнарев
Согласен  с  автором.
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3 час.
Ингерман Ланская
Памятник Екатерине Великой был в Новороссии! да пришли балВШИвики (учителя хахла-нацистов) и снесли это памятник!
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1 час.
Ингерман Ланская
нееее упырь не мог такого сказать. А сказал упырь следующее - сберечь всех бандеровцев и спустя некоторое время, выпустить, чтоб и дальше продолжали своё и наше камуноидное дело - уничтожение Великодержавного Русского Народа.
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1 час.
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