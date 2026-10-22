Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность к потере 25% территорий ради мира с Россией. Бывший офицер армии США Дэвид Пайн напомнил о более выгодном предложении в 2022 году и поставил под сомнение обоснованность действий Зеленского.