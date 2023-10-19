День военного связиста отмечается 20 октября

Ежегодно 20 октября в России отмечается День военного связиста. История Дня связиста Военно-полевая почта при Армии России была создана еще при Петре I, а сами подразделения связи возникли во второй половине XIX века.
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