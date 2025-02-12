Крупные японские компании запрещают использование китайской DeepSeek

Крупные японские компании запретили своим сотрудникам использовать модель генеративного искусственного интеллекта, разработанную китайским стартапом DeepSeek, сообщает 12 февраля деловое агентство Kyodo News.
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