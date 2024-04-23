Настоящий День основания города Сочи Черноморское побережье Кавказа не всегда принадлежало России, нашим оно стало после подписания Адрианопольского мирного договора в 1829 году.
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Настоящий День основания города Сочи Черноморское побережье Кавказа не всегда принадлежало России, нашим оно стало после подписания Адрианопольского мирного договора в 1829 году.