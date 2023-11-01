Правила безопасности.

Увлекшись игрой, маленькие граждане порой забывают о самом важном - своей безопасности. Именно поэтому задача взрослых - напоминать несовершеннолетним, где их может подстерегать безопасность, а также самим вовремя пресекать возможные очаги несчастных случаев.
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