Пентагон в шоке: Китайские «лучи смерти» превращают эсминцы в бесполезные корыта В американском флоте ломают головы: кто и каким образом гасит его боевые корабли На фото: эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Benfold В Пентагоне просто стон стоит.