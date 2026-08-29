Пентагон в шоке: Китайские «лучи смерти» превращают эсминцы в бесполезные корыта В американском флоте ломают головы: кто и каким образом гасит его боевые корабли На фото: эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Benfold В Пентагоне просто стон стоит.
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Хотелось бы чтобы и у наших вооруженных сил была подобная приблуда.
Китаю надо бы помочь Ирану своими новейшими РЭБ-балалайками.