Вице-спикер Госдумы Толстой призвал пресекать русофобию

Политический эксперт рунетаПолитикаВице-спикер Госдумы Толстой призвал пресекать русофобию Политик уверен, что это послужит интересам как Российской Федерации, так и странам, в которых произошел прецедент.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSKsergej kostinНаконец то. За русофобию надо жестко наказывать всех и везде , используя для этого разные возможности, юридические, экономические и политические. Особое внимание надо уделять к лицам из разных мигрантов, диаспор, гастарбайтеров, и проверять разных понаехавших, не понятно зачем, всех, кто прямо или косвенно гадит России и русским. Все должны поплатится за свою борзость, проявляя не уважение к русским.Комментировать
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