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Вице-спикер Госдумы Толстой призвал пресекать русофобию

Вице-спикер Госдумы Толстой призвал пресекать русофобию

Политик уверен, что это послужит интересам как Российской Федерации, так и странам, в которых произошел прецедент.

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sergej kostin
Наконец то. За русофобию надо жестко наказывать всех и везде , используя для этого разные возможности, юридические, экономические и политические. Особое внимание надо уделять к лицам из разных мигрантов, диаспор, гастарбайтеров, и проверять разных понаехавших, не понятно зачем, всех, кто прямо или косвенно гадит России и русским. Все должны поплатится за свою борзость, проявляя не уважение к русским.

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