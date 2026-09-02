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ВС РФ установили контроль над Казачьей Лопанью

ВС РФ установили контроль над Казачьей Лопанью

Подразделения группировки войск «Север» завершили освобождение населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.

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